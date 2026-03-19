"Вы можете меня ненавидеть, но нет": актриса Анна Саливанчук возмутилась из-за русского языка в школе сына

Актриса Анна Саливанчук поделилась ситуацией, которая возмутила ее в школе ее сына. Оказалось, что речь идет о языковом вопросе

По словам артистки, она пришла к сыну Глебу в школу и услышала, как едва ли не все ученики говорят по-русски. Тогда актриса сделала замечание, что это не хорошо, ведь уже четвертый год продолжается полномасштабная война.

"Возвращаюсь через ту же дверь и слышу – они дальше продолжают на русском языке. А еще хуже – я слышу, как мой Глеб тоже говорит русские слова. Я подхожу к Глебу и говорю: "Ну как это? Что это? Как это понимать?", - делилась эмоциями Анна Саливанчук.

Актриса также обратилась к учителям и призвала что-то делать. Она предложила, чтобы учителя ставили детям двойки или давали домашние задания, чтобы они понимали, что так просто нельзя.

"И что мне говорят учителя? Что родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что нельзя так быть, что дети имеют право говорить на русском языке. Что?! Вы серьезно? Дорогие родители, особенно наши одноклассники – вы можете меня ненавидеть, но нет! Четвертый год войны! Какая разница? Большая, люди", - говорит актриса.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.