15:39  18 марта
В Украину идет похолодание со снегом
12:54  18 марта
В Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме
10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 00:35

"Вы можете меня ненавидеть, но нет": актриса Анна Саливанчук возмутилась из-за русского языка в школе сына

19 марта 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актриса Анна Саливанчук поделилась ситуацией, которая возмутила ее в школе ее сына. Оказалось, что речь идет о языковом вопросе

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, она пришла к сыну Глебу в школу и услышала, как едва ли не все ученики говорят по-русски. Тогда актриса сделала замечание, что это не хорошо, ведь уже четвертый год продолжается полномасштабная война.

"Возвращаюсь через ту же дверь и слышу – они дальше продолжают на русском языке. А еще хуже – я слышу, как мой Глеб тоже говорит русские слова. Я подхожу к Глебу и говорю: "Ну как это? Что это? Как это понимать?", - делилась эмоциями Анна Саливанчук.

Актриса также обратилась к учителям и призвала что-то делать. Она предложила, чтобы учителя ставили детям двойки или давали домашние задания, чтобы они понимали, что так просто нельзя.

"И что мне говорят учителя? Что родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что нельзя так быть, что дети имеют право говорить на русском языке. Что?! Вы серьезно? Дорогие родители, особенно наши одноклассники – вы можете меня ненавидеть, но нет! Четвертый год войны! Какая разница? Большая, люди", - говорит актриса.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
