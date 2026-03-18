18 марта 2026, 21:40

Почти без камер и контроля: в Прикарпатье судили офицера ТЦК

18 марта 2026, 21:40
Косовский районный суд Ивано-Франковской области признал виновным офицера отделения военного учета и бронирования территориального центра комплектования и социальной поддержки в совершении административного правонарушения. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Прикарпатье судили офицера ТЦК. Проверка показала нарушение требований инструкции. В частности:

  • видеофиксация мероприятий оповещения группами оповещения не проводится в течение февраля - марта 2026 (на внешнем носителе за февраль имеющиеся записи только за 6 дней, за март - за 2 дня);
  • нарушена процедура загрузки видео: видео сохраняется не на защищенных серверах, используется не зарегистрированный носитель информации;
  • ответственное лицо не осуществляло контроль за военнослужащими, которые привлекаются к оповещению граждан, не проводило инструктаж;
  • в течение длительного периода (февраль - март 2026) видеорегистраторы фактически не использовались;
  • соблюдение срока хранения видеозаписей на сервере проверить невозможно из-за отсутствия видеозаписей за указанный период;
  • установление фактов превышения власти во время выборочного просмотра видеозаписей невозможно из-за отсутствия записей;
  • при выгрузке информации из нагрудных видеокамер уполномоченное лицо использует собственный компьютер/ноутбук, а не персональную электронно-вычислительную машину, зарегистрированную и поставленную на учет в Вооруженных Силах Украины.

Отмечается, что офицер об этом знал и допустил нерадивое отношение к военной службе в условиях особого периода. На суде он признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 тысяч рублей, что составляет 17 000 грн. Также офицер заплатит судебный сбор в размере 665 гривен.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
