Почти без камер и контроля: в Прикарпатье судили офицера ТЦК

Косовский районный суд Ивано-Франковской области признал виновным офицера отделения военного учета и бронирования территориального центра комплектования и социальной поддержки в совершении административного правонарушения. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Прикарпатье судили офицера ТЦК. Проверка показала нарушение требований инструкции. В частности:

видеофиксация мероприятий оповещения группами оповещения не проводится в течение февраля - марта 2026 (на внешнем носителе за февраль имеющиеся записи только за 6 дней, за март - за 2 дня);

нарушена процедура загрузки видео: видео сохраняется не на защищенных серверах, используется не зарегистрированный носитель информации;

ответственное лицо не осуществляло контроль за военнослужащими, которые привлекаются к оповещению граждан, не проводило инструктаж;

в течение длительного периода (февраль - март 2026) видеорегистраторы фактически не использовались;

соблюдение срока хранения видеозаписей на сервере проверить невозможно из-за отсутствия видеозаписей за указанный период;

установление фактов превышения власти во время выборочного просмотра видеозаписей невозможно из-за отсутствия записей;

при выгрузке информации из нагрудных видеокамер уполномоченное лицо использует собственный компьютер/ноутбук, а не персональную электронно-вычислительную машину, зарегистрированную и поставленную на учет в Вооруженных Силах Украины.

Отмечается, что офицер об этом знал и допустил нерадивое отношение к военной службе в условиях особого периода. На суде он признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 тысяч рублей, что составляет 17 000 грн. Также офицер заплатит судебный сбор в размере 665 гривен.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.