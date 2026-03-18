В Киеве обломок русского дрона упал на ТЦ
В Киеве во время воздушной тревоги обломок дрона упал на здание. Виталий Кличко поделился подробностями
Об этом сообщает мэр столицы, передает RegioNews.
По словам Виталия Кличко , в результате российских обстрелов 18 марта обломок вражеского беспилотника упал на крышу торгового центра в Голосеевском районе столицы. Также обломок повредил стену здания.
"Пожара и пострадавших нет", - сообщил городской голова.
Напомним, ранее российские военные нанесли удар по городу Николаевка Краматорского района. Погиб один человек, еще один – ранен.
РФ атаковала железную дорогу на Черниговщине: есть раненые
