Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в дерево - пассажир погиб

Авария произошла на Фастившине. Водителю уже сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ДТП произошло на автодороге между городом Бояркой и селом Забирье. Там 27-летний водитель Lifan в пьяном состоянии съехал на обочину, после чего столкнулся с деревом. В результате ДТП 51-летний пассажир скончался в больнице. Еще один 28-летний пассажир госпитализирован.

Проверка подтвердила, что в крови водителя находился алкоголь. Его поместили в изолятор.

"Следователи процессуального руководства Фастовской окружной прокуратуры сообщили о подозрении водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители ищут свидетелей смельного ДТП , которое произошло днем 12 марта во Львовской области. Тогда вблизи села Гамалеевка столкнулись грузовик MAN и внедорожник SsangYong.