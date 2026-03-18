В Днепре мужчина с ножом угрожал продавцу расправой.
Инцидент произошел 17 марта в одном из магазинов на улице Большая Деевская в Новокодакском районе. Мужчина совершил разбойное нападение на магазин
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как рассказали в полиции, мужчина пришел в магазин, затем прошел за кассовую зону и, угрожая продавщице ножом, начал воровать товары с полок. Правоохранители прибыли по вызову и задержали злоумышленника.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"Все новости »
