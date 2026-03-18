15:39  18 марта
В Украину идет похолодание со снегом
12:54  18 марта
В Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме
10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
18 марта 2026, 20:55

На Днепропетровщине мужчина передал россиянам координаты украинских военных

Иллюстративное фото
Шахтерский городской суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о растаскании Вооруженных сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, с 31 июля по 18 августа 2025 года житель города Шахтерское переписывался с неизвестным в Telegram. В этой переписке он писал о координатах Национальной гвардии. В частности, он передал пять фото военных автомобилей с указанием времени и координат, а также два фото с пояснениями о месте дислокации личного состава бригады оперативного назначения.

Впоследствии эти фото обнаружили на ноутбуке, которым пользовался граждан РФ. Правоохранители не уточняют, по какому делу фигурирует этот россиянин.

Мужчина на суде признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала корректировщика, который помогал россиянам уничтожать военные объекты в Одесской области. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
