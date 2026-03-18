На Днепропетровщине мужчина передал россиянам координаты украинских военных

Шахтерский городской суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о растаскании Вооруженных сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Как выяснили правоохранители, с 31 июля по 18 августа 2025 года житель города Шахтерское переписывался с неизвестным в Telegram. В этой переписке он писал о координатах Национальной гвардии. В частности, он передал пять фото военных автомобилей с указанием времени и координат, а также два фото с пояснениями о месте дислокации личного состава бригады оперативного назначения.

Впоследствии эти фото обнаружили на ноутбуке, которым пользовался граждан РФ. Правоохранители не уточняют, по какому делу фигурирует этот россиянин.

Мужчина на суде признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

