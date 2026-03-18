В Полтавской области аферисты украли 750 тысяч гривен помощи отцу погибшего военного

В Полтавском районе двух женщин подозревают в мошенничестве Известно, что они украли у пенсионера деньги, полученные им после гибели сына на фронте.

Как выяснили правоохранители, 72-летняя женщина и ее 23-летняя внучка воспользовались доверием односельчанина. В результате они получили доступ к его карточкам и документам. Затем женщины оформили доверенность, чтобы распоряжаться его счетами.

В январе-марте они сняли с его счета более 750 тысяч гривен, которые он получил после гибели сына военного. Женщинам сообщили о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании им мер

