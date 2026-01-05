12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
Фото: Национальная полиция
В Кировоградской области полиция разоблачила 42-летнего местного жителя, занимавшегося сбытом наркотических средств

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли каннабис.

Мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу. Как оказалось, она торговала наркотиками и использовала для этого таксистов. Женщине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

