В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли каннабис.

Мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу. Как оказалось, она торговала наркотиками и использовала для этого таксистов. Женщине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.