Об этом пишет полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области правоохранители продолжают розыск исчезнувшей после новогодних праздников 39-летней жительницы Золотоношского района. В полицию обратились родственники женщины, после чего были начаты розыскные мероприятия.

Согласно официальной информации, местонахождение пропавшей остается неизвестным с 1 января.

Как сообщают в полиции, речь идет о Рябчун Оксане Николаевне, жительнице села Большой Хутор. По предварительным данным, женщина ушла из дома после конфликта с мужем. С того времени она не выходила на связь, а ее мобильный телефон выключен. Правоохранители проверяют возможные маршруты передвижения и опрашивают лиц из близкого окружения.

Женщину разыскивают с 1 января

Пропавшая ростом около 165 сантиметров и худощавого телосложения. Волосы длинные, черного цвета. Среди особых примет отмечают родинку на носу и татуировку в виде дракона на левом предплечье. На момент исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные брюки и белые ботинки.

Полиция обращается к жителям области с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение пропавшей. Всех, кто видел Оксану Рябчун после 1 января или владеет сведениями о возможном пребывании, просят сообщить на спецлинию "102", которая работает круглосуточно. Правоохранители отмечают, что любые детали могут иметь важное значение для поиска человека.

