09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
UA | RU
UA | RU
04 января 2026, 09:58

Исчезла после новогодней ночи: в Черкасской области разыскивают 39-летнюю женщину

04 января 2026, 09:58
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

После праздников женщина перестала выходить на связь. Правоохранители просят жителей области помочь с поисками

Об этом пишет полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области правоохранители продолжают розыск исчезнувшей после новогодних праздников 39-летней жительницы Золотоношского района. В полицию обратились родственники женщины, после чего были начаты розыскные мероприятия.

Согласно официальной информации, местонахождение пропавшей остается неизвестным с 1 января.

Как сообщают в полиции, речь идет о Рябчун Оксане Николаевне, жительнице села Большой Хутор. По предварительным данным, женщина ушла из дома после конфликта с мужем. С того времени она не выходила на связь, а ее мобильный телефон выключен. Правоохранители проверяют возможные маршруты передвижения и опрашивают лиц из близкого окружения.

Женщину разыскивают с 1 января

Пропавшая ростом около 165 сантиметров и худощавого телосложения. Волосы длинные, черного цвета. Среди особых примет отмечают родинку на носу и татуировку в виде дракона на левом предплечье. На момент исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные брюки и белые ботинки.

Полиция обращается к жителям области с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение пропавшей. Всех, кто видел Оксану Рябчун после 1 января или владеет сведениями о возможном пребывании, просят сообщить на спецлинию "102", которая работает круглосуточно. Правоохранители отмечают, что любые детали могут иметь важное значение для поиска человека.

Ранее сообщалось, под Кривым Рогом вторые сутки разыскивали двух рыбаков, которые могли утонуть в водоеме в селе Карачуновка, вероятно находясь на моторной лодке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Черкасская область розыск поиск пропавшие без вести женщина
Россия ударила ракетами по Золотоношскому району: пятеро пострадавших, на месте работает полиция
03 января 2026, 16:28
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
02 января 2026, 17:55
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"
04 января 2026, 12:29
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших
04 января 2026, 12:00
В Украине массово отчисляют студентов за пропуск даже 1–2 пар
04 января 2026, 11:45
В жилом районе Киева раздался взрыв автомобиля: есть травмированные
04 января 2026, 11:02
В Киевской области 18-летняя девушка снимала на видео издевательства над котятами
04 января 2026, 10:55
В Ровенской области мужчина похитил у соседа из квартиры 60 тысяч гривен
04 января 2026, 10:20
Не успел спастись: в Днепре во время пожара в жилом доме погиб мужчина
04 января 2026, 09:25
Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента
04 января 2026, 08:59
Только один вопрос о мире: в Верховной Раде озвучили формат референдума
03 января 2026, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »