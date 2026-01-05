На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років

Фото: Національна поліція

У Кіровоградській області поліція викрила 42-річного місцевого мешканця, який займався збутом наркотичних засобів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили канабіс.

Чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років із конфіскацією майна.

