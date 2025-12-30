В Киеве женщина использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков"

Фото: Нацполиция

В Киеве задержана 55-летняя местная жительница. Как оказалось, она торговала наркотиками и использовала для этого таксистов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Женщина раньше была судима за кражи. Теперь правоохранители задержали ее, когда она передавала посылку с "товаром" водителю такси. Водитель при этом даже не догадывался, что он будет перевозить.

Правоохранители нашли в пакете зип-пакеты с сихотропами и еще разные виды наркотических и психотропных веществ по месту жительства нарушительницы – кристалловидные, растительного происхождения, порошкообразные и таблетки.

Теперь женщине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, у проживающего в Тернополе гражданина Узбекистана нашли автомат Калашникова и наркотики. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.