13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 11:10

В Киеве женщина использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков"

30 декабря 2025, 11:10
Фото: Нацполиция
В Киеве задержана 55-летняя местная жительница. Как оказалось, она торговала наркотиками и использовала для этого таксистов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Женщина раньше была судима за кражи. Теперь правоохранители задержали ее, когда она передавала посылку с "товаром" водителю такси. Водитель при этом даже не догадывался, что он будет перевозить.

Правоохранители нашли в пакете зип-пакеты с сихотропами и еще разные виды наркотических и психотропных веществ по месту жительства нарушительницы – кристалловидные, растительного происхождения, порошкообразные и таблетки.

Теперь женщине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, у проживающего в Тернополе гражданина Узбекистана нашли автомат Калашникова и наркотики. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

