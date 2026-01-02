В Кропивницком женщина и ребенок отравились угарным газом
В многоквартирном доме в Кропивницком вчера вечером, 1 января, женщина и ребенок отравились угарным газом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Причиной инцидента стало отсутствие тяги в вентиляционно-дымовом канале.
Пострадавшие – женщина 1992 года рождения и ребенок 2011 года – госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.
В ГСЧС отмечают, что угарный газ абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации он опасен для организма и может привести к смерти. Газ не имеет запаха, вкуса или цвета.
Среди основных симптомов отравления угарным газом:
- головная боль,
- тошнота,
- учащенное дыхание,
- слабость,
- чувство усталости и головокружение.
Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.