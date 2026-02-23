Нардеп с Харьковщины заявил, что Зеленский снимает руководителей, проявляющих субъектность

фото: Думка

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью изданию "Думка".

На вопрос журналиста о том, "почему Зеленский не оставил Василия Малюка в должности?", нардеп ответил, что "решать в этом государстве будет только Зеленский".

Это его видение, это решение

По мнению Микиша, изменили фактически всех, кто потенциально, хоть немного, показал определенные моменты субъектности. В частности, он упомянул Малюка и Буданова.

Также народный депутат прокомментировал влияние Ермака.

Все равно у него влияние остается. Давайте не забывать, что на его место пришел Кирилл Алексеевич. Человек тоже опытный, мудрый, и он, если и будет играть, то точно не здесь и сейчас, шашкой махать не будет. Она, как говорится, сядет спокойно, укоренится, а потом все это понемножку изменит, и изменит достаточно качественно. Это история не об этом отрубила и завтра выросла, это системная работа...

Напомним, недавно мэр Харькова Терехов обратился в Шмыгаль и "Укрэнерго" из-за длительных отключений света. Он призвал пересмотреть условия графиков отключения и максимально сократить время отключений.