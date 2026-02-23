18:27  23 февраля
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 16:03

Нардеп с Харьковщины заявил, что Зеленский снимает руководителей, проявляющих субъектность

23 февраля 2026, 16:03
Читайте також українською мовою
фото: Думка
Читайте також
українською мовою

Харьковский нардеп Дмитрий Микиша рассказал о логике кадровых решений президента Украины Владимира Зеленского

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью изданию "Думка".

На вопрос журналиста о том, "почему Зеленский не оставил Василия Малюка в должности?", нардеп ответил, что "решать в этом государстве будет только Зеленский".

Это его видение, это решение

По мнению Микиша, изменили фактически всех, кто потенциально, хоть немного, показал определенные моменты субъектности. В частности, он упомянул Малюка и Буданова.

Также народный депутат прокомментировал влияние Ермака.

Все равно у него влияние остается. Давайте не забывать, что на его место пришел Кирилл Алексеевич. Человек тоже опытный, мудрый, и он, если и будет играть, то точно не здесь и сейчас, шашкой махать не будет. Она, как говорится, сядет спокойно, укоренится, а потом все это понемножку изменит, и изменит достаточно качественно. Это история не об этом отрубила и завтра выросла, это системная работа...

Напомним, недавно мэр Харькова Терехов обратился в Шмыгаль и "Укрэнерго" из-за длительных отключений света. Он призвал пересмотреть условия графиков отключения и максимально сократить время отключений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика Владимир Зеленский нардеп Харьковская область
За новым политическим проектом Терехова и Арахамии стоят Столар и Татаров – источники
23 февраля 2026, 13:26
Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%
23 февраля 2026, 11:36
Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ
23 февраля 2026, 10:21
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Десятки тысяч "зелеными" за бронирование: в Киеве сотрудника СБУ разоблачили на схеме для ухилянцев
23 февраля 2026, 18:55
В Житомирской области водитель сбил полицейского и устроил погоню
23 февраля 2026, 18:40
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
23 февраля 2026, 18:27
В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу
23 февраля 2026, 17:51
Попытки навязать Украине незаконный референдум опасны и неприемлемы
23 февраля 2026, 17:35
В Днепре несовершеннолетние жестоко избили военного ВСУ
23 февраля 2026, 17:25
Нардеп рассказал о подготовке Зеленского к выборам
23 февраля 2026, 16:45
Изменила государство за 4 тысячи гривен: в Черниговской области женщину судили за работу на россиян
23 февраля 2026, 16:45
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
23 февраля 2026, 16:19
В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК
23 февраля 2026, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »