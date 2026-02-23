"Дети думали, что это прилет": появились подробности взрыва в лицее Днепра
В полиции сделали заявление о взрыве в днепровском лицее. Решается вопрос об открытии уголовного производства
Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.
Предварительно взрыв и задымление произошли, когда ученикам демонстрировали боеприпасы. По словам правоохранителей, в результате инцидента двое детей травмировались. У школьников легкие телесные повреждения.
Как рассказала журналистам мать одного из учеников, когда это произошло, дети подумали, что это прилет. Сейчас дети поехали с родителями в больницу, потому что у них "болят уши".
Напомним, взрыв в лицее Днепра произошел утром 23 февраля. В социальных сетях публиковали кадры с места происшествия. Сообщалось, что учеников и учителей оглушили в результате взрыва.
