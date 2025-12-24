На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру 30-річній жительці Кіровоградської області. Її підозрюють у невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті дитини

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка протягом кількох днів не зверталася до лікарів і не надала медичну допомогу своїй 12-річній доньці, хоча стан дитини був важким. Швидку допомогу вона не викликала, до лікарні дівчинку не повезла.

У жовтні цього року дитина померла вдома в одній із громад Кропивницького району. Експерти встановили, що причиною смерті стала важка пневмонія з ускладненнями.

Також з'ясувалося, що сім'я перебувала на обліку в службі у справах дітей через складні життєві обставини. Матір раніше неодноразово попереджали про необхідність належного догляду за дітьми.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваної. Окремо буде перевірено, чи достатньо дій вживали відповідні служби.

Нагадаємо, нащодавно на Кіровоградщині суд призначив три роки обмеження волі та позбавив батьківських прав матір, яка залишила двох маленьких дітей без їжі, води та нагляду на кілька днів. Зазначається, що 36-річна жінка вже перебувала на обліку в соціальних служб і раніше притягувалася до адміністративної відповідальності.