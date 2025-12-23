Иллюстративное фото: pixabay

В Кировоградской области суд вынес приговор матери, которая оставила двух маленьких детей без еды, воды и присмотра на несколько дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Благовещенской общины оставила сыновей в возрасте 5 и 3 лет самих дома и не выполняла родительских обязанностей. В помещении не было пищи, питьевой воды, отопления и возможности получить медицинскую помощь. В условиях военного ситуация представляла особую опасность для детей.

Отмечается, что 36-летняя женщина уже состояла на учете у социальных служб и раньше привлекалась к административной ответственности.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 135 и ст. 166 УК Украины, назначил три года ограничения свободы и лишил родительских прав.

Детей устроили в семьи, где им обеспечили надлежащий уход и условия для жизни.

Напомним, в Винницкой области с голоду скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Подозрение получили мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал.