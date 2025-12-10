09:25  10 декабря
08:39  10 декабря
08:21  10 декабря
10 декабря 2025, 08:15

В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек

10 декабря 2025, 08:15
Фото: Facebook
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты побили сотовые башни и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек.

Напомним, ночью 10 декабря войска РФ ударили по трем районам Днепропетровщины. Погиб мужчина, есть пострадавшие.

