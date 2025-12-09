На Кіровоградщині жінка накинулась на співмешканця із ножем
Жителька Кіровоградщини отримала підозру за замах на убивство. Це сталось через сварку зі співмешканцем
Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.
Це сталось в одному з населених пунктів області. Між жінкою та її співмешканцем сталась сварка. Під час конфлікту жінка схопила гострий предметі вдарила його в шиб та грудну клітину. Потерпілого госпіталізували.
Жінка отримала підозру. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг. Поліція з'ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.