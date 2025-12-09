21:52  09 грудня
На Львівщині стався новий напад на працівника ТЦК
19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 21:25

На Кіровоградщині жінка накинулась на співмешканця із ножем

09 грудня 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Жителька Кіровоградщини отримала підозру за замах на убивство. Це сталось через сварку зі співмешканцем

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Це сталось в одному з населених пунктів області. Між жінкою та її співмешканцем сталась сварка. Під час конфлікту жінка схопила гострий предметі вдарила його в шиб та грудну клітину. Потерпілого госпіталізували.

Жінка отримала підозру. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг. Поліція з'ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
замах на вбивство поліція Кіровоградська область
На Рівненщині чоловік бив тещу та жорстоко знущався
08 грудня 2025, 20:55
На Прикарпатті під час конфлікту 36-річний чоловік смертельно побив односельця
08 грудня 2025, 11:11
В Івано-Франківську жінка з ножем напала на перехожих
07 грудня 2025, 20:15
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Стало відомо, в яких містах України завтра випаде сніг
09 грудня 2025, 22:23
На Львівщині стався новий напад на працівника ТЦК
09 грудня 2025, 21:52
За народну депутатку Анну Скороход внесли понад 3 млн грн застави
09 грудня 2025, 20:50
У Сумах поліція розшукала чоловіка, який влаштував стрілянину по чотирьом підлітках
09 грудня 2025, 20:29
В Україні трагічно загинув британський військовий
09 грудня 2025, 20:19
У Києві провели в останню путь ADAM: похорон зібрав родину, друзів та відомих артистів
09 грудня 2025, 20:12
Нардепці Скороход обрали запобіжний захід
09 грудня 2025, 20:05
Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали
09 грудня 2025, 19:57
Харківщина попрощалася з 34-річним поліцейським Анатолієм Петіком, який загинув на фронті
09 грудня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »