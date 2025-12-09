Фото: Нацполіція

Жителька Кіровоградщини отримала підозру за замах на убивство. Це сталось через сварку зі співмешканцем

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Це сталось в одному з населених пунктів області. Між жінкою та її співмешканцем сталась сварка. Під час конфлікту жінка схопила гострий предметі вдарила його в шиб та грудну клітину. Потерпілого госпіталізували.

Жінка отримала підозру. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

