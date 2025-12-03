01:50  03 грудня
03 грудня 2025, 10:15

На Кіровоградщині засудили шахрайку, яка виманювала гроші в родичів загиблих і зниклих військових

03 грудня 2025, 10:15
Фото: pixabay
Жінку визнали винною у шахрайстві та засудили до трьох років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що з грудня 2024-го по квітень 2025 року жінка телефонувала родичам безвісти зниклих або загиблих військовослужбовців і називала себе працівницею фінвідділу військових частин. Вона переконувала людей, що їм нарахована державна допомога, і просила "активувати" виплату – переводом певної суми грошей на вказані нею картки.

Люди, введені в оману, самі перераховували кошти. Загальна сума, якою заволоділа шахрайка, становить майже 870 тисяч гривень.

Під час слідства правоохоронці вилучили мобільний телефон, сім-картки та банківські картки, які жінка використовувала для шахрайських дій.

Суд погодився з аргументами прокурорів, визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

Кіровоградська область суд шахрайство вирок
