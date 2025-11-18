На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дівчинка

На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
Пожежа сталася 17 листопада близько сьомої ранку в селі Скалева Голованівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
На вулиці Садовій в одноповерховому приватному будинку горіли речі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблої 11-річної дівчинки. Ще троє осіб отримали травми: 37-річна жінка й хлопці 19 та 18 років. Постраждалих госпіталізували.
Рятувальники ліквідували пожежу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 10 листопада на Київщині під час пожежі загинули дві людини: 52-річна жінка та 49-річний чоловік.
