На Кіровоградщині легковик врізався в дерево і перекинувся: загиблого діставали рятувальники
ДТП сталася вдень 11 листопада біля селища Устинівка Кропивницького району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик вилетів з дороги в кювет, врізався в дерево і перекинувся на дах.
Рятувальники вивільнили з розбитого автомобіля тіло загиблого 68-річного водія, поставили авто на колеса та відбуксирували з кювету.
Нагадаємо, вранці 9 листопада на Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Внаслідок ДТП отримали травми водій та четверо пасажирів.
