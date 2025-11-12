08:21  12 листопада
12 листопада 2025, 07:31

На Кіровоградщині легковик врізався в дерево і перекинувся: загиблого діставали рятувальники

12 листопада 2025, 07:31
Фото: ДСНС
ДТП сталася вдень 11 листопада біля селища Устинівка Кропивницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик вилетів з дороги в кювет, врізався в дерево і перекинувся на дах.

Рятувальники вивільнили з розбитого автомобіля тіло загиблого 68-річного водія, поставили авто на колеса та відбуксирували з кювету.

Нагадаємо, вранці 9 листопада на Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Внаслідок ДТП отримали травми водій та четверо пасажирів.

