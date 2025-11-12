Фото: ДСНС

Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик вилетів з дороги в кювет, врізався в дерево і перекинувся на дах.

Рятувальники вивільнили з розбитого автомобіля тіло загиблого 68-річного водія, поставили авто на колеса та відбуксирували з кювету.

