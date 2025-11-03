Фото: Нацполіція

На Кіровоградщині жінка вирішила заробити на чоловіках, які хочуть ухилитися від служби. Вона розробила схему, пов'язану зі шлюбами

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Зловмисниця пропонувала чоловікам призовного віку оформити шлюб. У неї є інвалідність, тому такий шлюб міг дозволити чоловікам безперешкодно виїхати за кордон. За свої "послуги" вона просила 8 тисяч доларів. Тепер їй загрожує до дев'яти років ув'язнення.

"Правоохоронці затримали зловмисницю у Кропивницькому під час отримання частини обумовленої суми – 3 тисяч доларів після укладення фіктивного шлюбу. У жінки вилучили грошові кошти та інші речові докази. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.