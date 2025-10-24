РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
19 населенных пунктов в Кировоградской области остались без электроснабжения в результате российской атаки
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
"Этой ночью – очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно – без жертв", – говорится в сообщении.
По его словам, без света осталось 19 населенных пунктов.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
Напомним, недавно россияне ударили по скрытой части полигона в Кировоградской области. Сообщается, что ракета находилась в воздухе около пяти минут.
