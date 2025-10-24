РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света

иллюстративное фото: из открытых источников

19 населенных пунктов в Кировоградской области остались без электроснабжения в результате российской атаки

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

"Этой ночью – очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно – без жертв", – говорится в сообщении.

По его словам, без света осталось 19 населенных пунктов.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

