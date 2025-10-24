08:29  24 жовтня
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 08:05

РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла

24 жовтня 2025, 08:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
19 населених пунктів у Кіровоградській області залишись без електропостачання внаслідок російської атаки

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо – без жертв", – йдеться у повідомленні.

За його словами, без світла залишились 19 населених пунктів.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині. Повідомляється, що ракета перебувала у повітрі близько п'яти хвилин.

