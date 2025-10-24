РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

19 населених пунктів у Кіровоградській області залишись без електропостачання внаслідок російської атаки

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо – без жертв", – йдеться у повідомленні.

За його словами, без світла залишились 19 населених пунктів.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині. Повідомляється, що ракета перебувала у повітрі близько п'яти хвилин.