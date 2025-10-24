РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
19 населених пунктів у Кіровоградській області залишись без електропостачання внаслідок російської атаки
Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо – без жертв", – йдеться у повідомленні.
За його словами, без світла залишились 19 населених пунктів.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині. Повідомляється, що ракета перебувала у повітрі близько п'яти хвилин.
