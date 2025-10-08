Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автобус "АС АС-Р 32053-07 МРІЯ", яким керував 68-річний водій, збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. 73-річна жінка від отриманих травм загинула на місці, 66-річного чоловіка госпіталізували.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня на Чернігівщині Volkswagen виїхав на зустрічну й зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм 24-річний водій легковика загинув.