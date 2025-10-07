Фото: ДСНС

ДТП сталася в понеділок, 6 жовтня, у місті Олександрія на вулиці Гетьмана Мазепи

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Дорогу не поділили два вантажних автомобілі MAN та Renault Premium.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували травмованого 63-річного з понівеченої кабіни однієї з вантажівок та передали його медикам.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня на Чернігівщині Volkswagen виїхав на зустрічну й зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм 24-річний водій легковика загинув.