фото: ГБР

В Кировоградской области по материалам ГБР будут судить чиновника лесничества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование по масштабной вырубке леса на территории филиала "Головановского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Чиновник лесхоза незаконно оформлял разрешения на вырубку древних деревьев, что нанесло ущерб государству более чем на 4 млн грн.

Как отмечается, фигурант для искусственного завышения показателей выполнения плана работы и достижения прибыльности предприятия решил выдавать дополнительные лесорубные билеты на вырубку деревьев. В течение года он способствовал незаконной вырубке почти шестисот дубов, кленов, грабов, ясеней и лип почти сотню лет. Порубки таких деревьев без четкого обоснования запрещены законодательством.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.