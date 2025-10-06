На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісництва, який дозволив вирубати сторічні дерева вартістю 4 млн грн

фото: ДБР

У Кіровоградській області за матеріалами ДБР судитимуть посадовця лісництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно масштабної вирубки лісу на території філії "Голованівського лісового господарства" ДП "Ліси України". Посадовець лісгоспу незаконно оформляв дозволи на вирубку сторічних дерев, що завдало збитків державі на понад 4 млн грн.

Як зазначається, фігурант для штучного завищення показників виконання плану роботи та досягнення прибутковості підприємства вирішив видавати "додаткові" лісорубні квитки на вирубку дерев. Протягом року він сприяв незаконній вирубці майже шести сотень дубів, кленів, грабів, ясенів та лип віком майже сотню років. Порубки таких дерев, без чіткого обґрунтування, заборонені законодавством.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

