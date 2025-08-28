Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги

фото: Reuters

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

Украинец завоевал серебряную награду на финале Бриллиантовой лиги 2025 года в швейцарском Цюрихе в мужских прыжках в высоту. Наш спортсмен уступил только представителю Новой Зеландии Гамишу Керру, действующему олимпийскому чемпиону в этом виде программы.

24-летний уроженец Кропивницкого взял высоту 2,30 м, после чего делал неудачные попытки взять высоту 2,32 и 2,34 м. Кэрр взял 2,32 м, после чего отказался продолжать борьбу.

