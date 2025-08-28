Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
Олег Дорощук завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.
Украинец завоевал серебряную награду на финале Бриллиантовой лиги 2025 года в швейцарском Цюрихе в мужских прыжках в высоту. Наш спортсмен уступил только представителю Новой Зеландии Гамишу Керру, действующему олимпийскому чемпиону в этом виде программы.
24-летний уроженец Кропивницкого взял высоту 2,30 м, после чего делал неудачные попытки взять высоту 2,32 и 2,34 м. Кэрр взял 2,32 м, после чего отказался продолжать борьбу.
Напомним, украинки Людмила Лузан и Ирина Федоров завоевали золото чемпионата мира 2025 года по гребле на байдарках и каноэ.
