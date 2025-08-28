Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги

фото: Reuters

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.

Українець завоював срібну нагороду на фіналі Діамантової ліги 2025 року в швейцарському Цюриху в чоловічих стрибках у висоту. Наш спортсмен поступився лише представнику Нової Зеландії Гамішу Керру, чинному олімпійському чемпіону в цьому виді програми.

24-річний уродженець Кропивницького взяв висоту 2,30 м, після чого робив невдалі спроби взяти висоту 2,32 і 2,34 м. Керр взяв 2,32 м, після чого відмовився продовжувати боротьбу.

