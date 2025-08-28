Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
Олег Дорощук завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.
Українець завоював срібну нагороду на фіналі Діамантової ліги 2025 року в швейцарському Цюриху в чоловічих стрибках у висоту. Наш спортсмен поступився лише представнику Нової Зеландії Гамішу Керру, чинному олімпійському чемпіону в цьому виді програми.
24-річний уродженець Кропивницького взяв висоту 2,30 м, після чого робив невдалі спроби взяти висоту 2,32 і 2,34 м. Керр взяв 2,32 м, після чого відмовився продовжувати боротьбу.
Нагадаємо, українки Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали золото чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное.
