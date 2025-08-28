12:12  28 августа
28 августа 2025, 14:15

В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем

28 августа 2025, 14:15
Фото: Общественное
В Кропивницком провели церемонию прощания с летчиком, погибшим после выполнения боевого задания

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

В Кропивницком 28 августа состоялась церемония прощания с майором Сергеем Бондарем, пилотом истребителя МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Он погиб 23 августа во время захода на посадку после выполнения боевого задания. Проститься с летчиком пришли родные, близкие, коллеги и побратимы.

Родные, друзья и коллеги пришли отдать честь летчику

Майор Бондарь был заместителем командира эскадрильи и активно участвовал в боевых операциях на Северо-Восточном направлении. За службу и успешное проведение операций он получил орден Богдана Хмельницкого III степени и награду президента Украины "За оборону Украины". У военного осталась семья - родители, жена и двое детей.

Сергей Бондарь родился и проживал в Кропивницком. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВСУ. Хотя некоторое время работал в гражданской сфере, в частности преподавал в Национальном авиационном университете, с началом полномасштабной войны вернулся на службу в военной авиации.

Майор Бондарь погиб во время выполнения боевого задания

В ходе войны майор Бондарь регулярно совершал боевые вылета на МиГ-29, защищал воздушное пространство Украины и уничтожал воздушные и наземные цели противника. Обстоятельства катастрофы, приведшей к его гибели, устанавливают. Сергею Бондарю было 46 лет.

Ранее сообщалось, в Коломне состоялось прощание с капитаном полиции Игорем Мартынюком. Он погиб 22 августа в Краматорске во время вражеского авиаудара.

