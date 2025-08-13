Фото: ДБР

Інцидент стався на околицях Кропивницького, у приміщенні одного з гаражних кооперативів

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними ДБР, у гаражі зберігали понад сотню кілограмів вибухових речовин, міни та різні боєприпаси. Арсенал вилучили та передали на експертизу, після чого планується його передача для потреб Збройних Сил України.

У гаражі на околицях Кропивницького виявили схованку з вибухівкою

Оперативники зазначають, що до облаштування схованки можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець. Слідчі зараз встановлюють усі обставини події, перевіряють коло причетних та джерела походження арсеналу.

Правоохоронці вилучили боєприпаси та передали на експертизу

Досудове розслідування відбувається в межах кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які діяли у військовій формі та зі зброєю. Нападників спіймали під час спроби проникнення до чергової жертви, і вони намагалися чинити опір.