14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 16:11

На Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами

13 серпня 2025, 16:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався на околицях Кропивницького, у приміщенні одного з гаражних кооперативів

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними ДБР, у гаражі зберігали понад сотню кілограмів вибухових речовин, міни та різні боєприпаси. Арсенал вилучили та передали на експертизу, після чого планується його передача для потреб Збройних Сил України.

У гаражі на околицях Кропивницького виявили схованку з вибухівкою

Оперативники зазначають, що до облаштування схованки можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець. Слідчі зараз встановлюють усі обставини події, перевіряють коло причетних та джерела походження арсеналу.

Правоохоронці вилучили боєприпаси та передали на експертизу

Досудове розслідування відбувається в межах кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які діяли у військовій формі та зі зброєю. Нападників спіймали під час спроби проникнення до чергової жертви, і вони намагалися чинити опір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область Кропивницький ДБР вибухівка Боєприпаси схрон
Фіктивна інвалідність у держорганах: у ДБР розповіли, скільки рішень скасовано
13 серпня 2025, 13:47
ДБР приїхало на Харківщину вручати оновлену підозру Шабуніну
13 серпня 2025, 10:24
"Служили" з дому: на Одещині заробляли на зарплатах фейкових бійців
13 серпня 2025, 08:27
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Закарпатті викрили організатора незаконного переправлення людей через кордон
13 серпня 2025, 16:51
У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"
13 серпня 2025, 16:37
Нова афера з номерами та банківськими рахунками: як не стати жертвою шахраїв
13 серпня 2025, 16:32
На Черкащині 39-річний чоловік застрелив собаку, підозрюючи її у крадіжці птиці
13 серпня 2025, 15:59
У Львові зробили операцію 102-річному чоловіку
13 серпня 2025, 15:44
На Київщині помітили Tesla Cybertruck: вартість такої моделі стартує від 100 000$
13 серпня 2025, 15:22
На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок
13 серпня 2025, 15:19
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми у 14 населених пунктах
13 серпня 2025, 15:07
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »