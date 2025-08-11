Фото: Суспільне Кропивницький

В ДТП зіткнулися три легкові автомобілі, через що кілька людей отримали травми й були госпіталізовані

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Ввечері 10 серпня на перехресті вулиць Кропивницького та Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів. Аварія трапилася близько 20:15, повідомила 11 серпня речниця поліції області Тетяна Рябошапка.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, троє учасників ДТП отримали травми і були госпіталізовані. Серед постраждалих - 20-річна жінка, 33-річний чоловік та 16-річний підліток, розповіла фахівчиня зі зв’язків із громадськістю Альона Шматкова-Копотій.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Справу кваліфікують за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 9 серпня на Київщині сталася ДТП, яка забрала життя дитини та залишила жінку з травмами. Рятувальники деблокували постраждалих із понівеченої машини та передали їх медикам.