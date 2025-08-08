Фото: Общественное

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в помощи врагу во время воздушной атаки российской армии на город 28 июля

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Его арестовали на два месяца. Подозреваемому 47 лет, он является местным безработным. По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских сообщений в Telegram-каналах. Именно он, по версии правоохранительных органов, предоставлял информацию, которая помогла корректировать удары российских беспилотников.

В ночь на 28 июля по центру Кропивницкого российские дроны типа "Герань-2" нанесли удар сразу девятью беспилотниками. В результате атаки пострадали несколько объектов инфраструктуры: здание службы по чрезвычайным ситуациям, филармония, офисные помещения, автомобили, а также окна в центральном университете имени Владимира Винниченко. На стадионе "Звезда" была повреждена инфраструктура, а в многоэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы.

Несмотря на значительный материальный ущерб, жертв и раненых среди мирного населения во время атаки удалось избежать. Следствие продолжается, правонарушителю грозит ответственность за государственную измену и содействие агрессору.

