Фото: Суспільне

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у допомозі ворогу під час повітряної атаки російської армії на місто 28 липня

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Його взяли під варту на два місяці. Підозрюваному 47 років, він є місцевим безробітним. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські дописи у Telegram-каналах. Саме він, за версією правоохоронців, надавав інформацію, що допомогла коригувати удари російських безпілотників.

У ніч на 28 липня по центру Кропивницького російські дрони типу "Герань-2" завдали удару одразу дев’ятьма безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали кілька об’єктів інфраструктури: будівля служби з надзвичайних ситуацій, філармонія, офісні приміщення, автомобілі, а також вікна у центральному університеті імені Володимира Винниченка. На стадіоні "Зірка" було пошкоджено інфраструктуру, а у багатоповерхівках вибито вікна і пошкоджені балкони.

Попри значні матеріальні збитки, жертв та поранених серед мирного населення під час атаки не було. Слідство триває, правопорушнику загрожує відповідальність за державну зраду та сприяння агресору.

Нагадаємо, раніше суд засудив вінничанина за держзраду через розповсюдження російської пропаганди. Його зв’язок із власником проросійського видання тривав понад вісім років.