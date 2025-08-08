Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила і затримала на Кіровоградщині чоловіка, який працював на російську спецслужбу

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, 47-річний житель регіону збирав і передавав координати для повітряного удару по Кропивницькому, що стався 28 липня цього року. Того дня російські війська застосували дрони-камікадзе типу "Шахед", внаслідок чого було пошкоджено обласну філармонію, один із корпусів місцевого університету та кілька житлових будинків у центрі міста. Ця атака вважається однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

Затриманого викрили під час встановлення камери біля залізниці

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через коментарі з проросійським змістом у телеграм-каналах. Після вербування він отримав від куратора з фсб завдання визначати точні місця для ударів і передавати геолокації цивільних та інфраструктурних об'єктів Кропивницького. Після атаки фігурант інформував представника спецслужби рф про її наслідки, щоб ворог міг скоригувати наступні обстріли.

У нього вилучили телефон з доказами зв'язку з фсб

Окрім цього, затриманий стежив за рухом військових ешелонів через територію області та намагався встановити приховану камеру поблизу залізничного об'єкта. Його затримали співробітники кіберпідрозділу СБУ безпосередньо під час встановлення пристрою. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами контактів із представниками фсб.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

