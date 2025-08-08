06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 10:21

На Кіровоградщині затримали агента фсб, що наводив "Шахеди" на місто

08 серпня 2025, 10:21
Читайте также на русском языке
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила і затримала на Кіровоградщині чоловіка, який працював на російську спецслужбу

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, 47-річний житель регіону збирав і передавав координати для повітряного удару по Кропивницькому, що стався 28 липня цього року. Того дня російські війська застосували дрони-камікадзе типу "Шахед", внаслідок чого було пошкоджено обласну філармонію, один із корпусів місцевого університету та кілька житлових будинків у центрі міста. Ця атака вважається однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

Затриманого викрили під час встановлення камери біля залізниці

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через коментарі з проросійським змістом у телеграм-каналах. Після вербування він отримав від куратора з фсб завдання визначати точні місця для ударів і передавати геолокації цивільних та інфраструктурних об'єктів Кропивницького. Після атаки фігурант інформував представника спецслужби рф про її наслідки, щоб ворог міг скоригувати наступні обстріли.

У нього вилучили телефон з доказами зв'язку з фсб

Окрім цього, затриманий стежив за рухом військових ешелонів через територію області та намагався встановити приховану камеру поблизу залізничного об'єкта. Його затримали співробітники кіберпідрозділу СБУ безпосередньо під час встановлення пристрою. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами контактів із представниками фсб.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що в одному з мікрорайонів Житомира стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік, а ще один отримав тяжкі поранення. Правоохоронці з'ясували, що до інциденту причетні місцеві підлітки, які діяли на замовлення російських спецслужб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Кропивницький агент рф ФСБ РФ державна зрада дрони шахед
Фігуранти справи про корупцію на закупівлях дронів і РЕБ вийшли під заставу
08 серпня 2025, 07:29
Через удар ворожого "Шахеда" в Харкові спалахнула пожежа на підприємстві
08 серпня 2025, 01:20
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
07 серпня 2025, 23:35
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55
Торгувала викраденими з могил військових квітами: жителька Житомирщини постане перед судом
08 серпня 2025, 10:48
Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів
08 серпня 2025, 10:42
На Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків до Молдови
08 серпня 2025, 10:40
Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки
08 серпня 2025, 10:15
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
08 серпня 2025, 09:59
Фальшиві діагнози за тисячі доларів: на Волині судили депутата міськради та його спільників
08 серпня 2025, 09:46
ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову
08 серпня 2025, 09:24
Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »