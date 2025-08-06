13:34  06 серпня
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 13:44

Труїли людей і викрадали гроші: на Кіровоградщині затримали небезпечну банду

06 серпня 2025, 13:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Кіровоградщини затримали злочинне угруповання, яке отруювало громадян, викрадало гроші з їхніх банківських рахунків та вимагало фіктивні борги

Про це повідомив керівник Нацполіції Іван Вигівський, передає RegioNews.

Організатор банди — 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Васо", який раніше був "смотрящим"за Кропивницьким СІЗО.

Під керівництвом "Васо" шестеро спільників обманом отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а в окремих випадках — труїли їх психотропними препаратами, такими як клофелін або азалептол.

Кожен учасник виконував свою роль у схемі: одні входили в довіру до жертв і підсипали ліки, інші викрадали телефони, зламували мобільний банкінг і переводили гроші на підставні рахунки.

Зафіксовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Постраждали як військові, так і цивільні особи.

Загальна сума збитків становить понад 400 000 гривень.

Поліція затримала всіх зловмисників, вилучила докази та повідомила сімом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність великої злочинної організації, яка займалася масштабним обігом наркотиків. Організатором схеми виявився 32-річний місцевий житель, який налагодив продаж наркотичних і психотропних речовин не лише в місті та області, а й у місцях позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші поліція Кіровоградська область банда жертва грабіж Васо
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського
05 серпня 2025, 17:27
На Одещині чоловік облив знайому бензином і підпалив
05 серпня 2025, 15:29
На Полтавщині на пляжі знайшли мертву жінку — поліція з'ясовує обставини
05 серпня 2025, 12:38
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Сумщині тривогу оголошуватимуть по-новому
06 серпня 2025, 14:15
На Рівненщині судитимуть чоловіка за побиття та погрози колишній дружині
06 серпня 2025, 14:10
У віці 25 років раптово помер відомий український футболіст
06 серпня 2025, 14:05
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
06 серпня 2025, 14:04
З’явилися подробиці про атакований РФ обʼєкт енергетики на Одещині
06 серпня 2025, 13:56
Підтримка прифронтових регіонів: бюджетникам Харківщини готують підвищення зарплат
06 серпня 2025, 13:55
Пірнув у ставок і не виплив: на Житомирщині загинув 29-річний чоловік
06 серпня 2025, 13:50
"Укрпошта" попередила клієнтів про шахрайську схему
06 серпня 2025, 13:48
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
06 серпня 2025, 13:34
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »