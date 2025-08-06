Труїли людей і викрадали гроші: на Кіровоградщині затримали небезпечну банду

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Поліцейські Кіровоградщини затримали злочинне угруповання, яке отруювало громадян, викрадало гроші з їхніх банківських рахунків та вимагало фіктивні борги

Про це повідомив керівник Нацполіції Іван Вигівський, передає RegioNews.

Організатор банди — 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Васо", який раніше був "смотрящим"за Кропивницьким СІЗО.

Під керівництвом "Васо" шестеро спільників обманом отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а в окремих випадках — труїли їх психотропними препаратами, такими як клофелін або азалептол.

Кожен учасник виконував свою роль у схемі: одні входили в довіру до жертв і підсипали ліки, інші викрадали телефони, зламували мобільний банкінг і переводили гроші на підставні рахунки.

Зафіксовано щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Постраждали як військові, так і цивільні особи.

Загальна сума збитків становить понад 400 000 гривень.

Поліція затримала всіх зловмисників, вилучила докази та повідомила сімом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність великої злочинної організації, яка займалася масштабним обігом наркотиків. Організатором схеми виявився 32-річний місцевий житель, який налагодив продаж наркотичних і психотропних речовин не лише в місті та області, а й у місцях позбавлення волі.