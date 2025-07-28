Российская атака на Кропивницкий: повреждена техника и здание ГСЧС

фото: ГСЧС Кировоградщины

В ночь на 28 июля город Кропивницкий подвергся очередной российской атаке. В результате обстрела было повреждено здание одного из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также пожарно-спасательная техника

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К счастью, погибших и травмированных нет. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения находился в укрытии, что позволило избежать жертв.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и призывают граждан быть бдительными.

Напомним, сегодня ночью российская армия атаковала Кропивницкий ударными дронами. Из-за вражеской атаки повреждено помещение областной филармонии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля армия РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.