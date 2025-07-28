РФ атаковала Кропивницкий дронами: возник пожар, повреждена филармония
Сегодня ночью российская армия атаковала кропивницкие ударными дронами. В настоящее время в городе продолжается ликвидация пожара
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
По имеющимся данным, из-за вражеской атаки в Кропивницком повреждено помещение областной филармонии.
"По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области россияне атаковали автобус с гражданскими. В результате удара погибли три человека, еще 19 человек получили ранения.
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