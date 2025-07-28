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28 июля 2025, 08:25

РФ атаковала Кропивницкий дронами: возник пожар, повреждена филармония

28 июля 2025, 08:25
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фото: Андрей Райкович
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Сегодня ночью российская армия атаковала кропивницкие ударными дронами. В настоящее время в городе продолжается ликвидация пожара

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По имеющимся данным, из-за вражеской атаки в Кропивницком повреждено помещение областной филармонии.

"По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области россияне атаковали автобус с гражданскими. В результате удара погибли три человека, еще 19 человек получили ранения.

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РФ пожар оккупанты Кропивницкий дрон Андрей Райкович БПЛА атака повреждения
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