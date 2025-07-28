Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 300 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 июля армия РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 311 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также Россия ударила:

четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

тремя аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основным направлением удара стал Староконстантинов Хмельницкой области.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила РЭБ 311 средств воздушного нападения РФ:

309 ударных БпЛА;

две крылатые ракеты Х-101

"Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!", - говорится в сообщении.