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28 июля 2025, 09:55

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 300 российских дронов

28 июля 2025, 09:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 28 июля армия РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 311 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также Россия ударила:

  • четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
  • тремя аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основным направлением удара стал Староконстантинов Хмельницкой области.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила РЭБ 311 средств воздушного нападения РФ:

  • 309 ударных БпЛА;
  • две крылатые ракеты Х-101

"Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 июля в Дарницком районе Киева в результате удара вражеского беспилотника пострадали пять жителей многоэтажки. Среди них – двухлетняя девочка, получившая резаные раны стопы.

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