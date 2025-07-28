За сутки на Сумщине — почти 90 обстрелов, 3 погибших и 20 раненых

иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, погибли и ранены.

Так, в Юнаковской общине в результате сброса ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу 3 человека погибли три женщины – 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены. В Середино-Будской общине из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял FPV-дроникированные авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Путивльской общине повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;

в Глуховской общине повреждены административные помещения, нежилые здания;

в Сумской общине повреждены окна двух 5-ти этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;

в Юнаковской общине поврежден рейсовый автобус;

в Середино-Будской общине поврежден автомобиль.

Воздушная тревога в области длилась 16 часов.

Напомним, 27 июля россияне атаковали автобус с гражданскими в Сумской области. Известно, что погибли три человека, еще 19 получили ранения.