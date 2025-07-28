За сутки на Сумщине — почти 90 обстрелов, 3 погибших и 20 раненых
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, погибли и ранены.
Так, в Юнаковской общине в результате сброса ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу 3 человека погибли три женщины – 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены. В Середино-Будской общине из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял FPV-дроникированные авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Путивльской общине повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;
- в Глуховской общине повреждены административные помещения, нежилые здания;
- в Сумской общине повреждены окна двух 5-ти этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;
- в Юнаковской общине поврежден рейсовый автобус;
- в Середино-Будской общине поврежден автомобиль.
Воздушная тревога в области длилась 16 часов.
Напомним, 27 июля россияне атаковали автобус с гражданскими в Сумской области. Известно, что погибли три человека, еще 19 получили ранения.