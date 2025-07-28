09:40  28 июля
В Одессе загорелся торговый центр
05:05  28 июля
В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
04:00  28 июля
Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают оккупантов под Волчанском
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 09:59

За сутки на Сумщине — почти 90 обстрелов, 3 погибших и 20 раненых

28 июля 2025, 09:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, погибли и ранены.

Так, в Юнаковской общине в результате сброса ВОГ с БпЛА по гражданскому автобусу 3 человека погибли три женщины – 66, 74 и 78 лет и 19 человек ранены. В Середино-Будской общине из-за удара FPV-дроном ранен мужчина 1970 г.р.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял FPV-дроникированные авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Путивльской общине повреждены два частных жилых дома, нежилое помещение;
  • в Глуховской общине повреждены административные помещения, нежилые здания;
  • в Сумской общине повреждены окна двух 5-ти этажных жилых домов и одного 3-х этажного жилого дома, объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом;
  • в Юнаковской общине поврежден рейсовый автобус;
  • в Середино-Будской общине поврежден автомобиль.

Воздушная тревога в области длилась 16 часов.

Напомним, 27 июля россияне атаковали автобус с гражданскими в Сумской области. Известно, что погибли три человека, еще 19 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война российская армия РСЗВ Град FPV-дрон авиабомба гражданские разрушения
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 300 российских дронов
28 июля 2025, 09:55
Россияне убили жителя Донецкой области, ранены 4 гражданских
28 июля 2025, 09:15
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадали ребенок и женщина
28 июля 2025, 08:10
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
Шпионил на границе: на Волыни задержали агента белорусского КГБ
28 июля 2025, 10:55
Украинское государство из-за обстрелов, из-за разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает
28 июля 2025, 10:48
В центре Киева электромобиль влетел в подземный переход
28 июля 2025, 10:35
Антикоррупционная реформа под ударом: бизнес просит Зеленского вмешаться
28 июля 2025, 10:33
Мобилизированные из оккупированной Херсонщины калечат себя, чтобы не воевать за РФ
28 июля 2025, 10:19
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и более 300 российских дронов
28 июля 2025, 09:55
В Одессе загорелся торговый центр
28 июля 2025, 09:40
На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик: затруднено движение
28 июля 2025, 09:34
Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?
28 июля 2025, 09:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »