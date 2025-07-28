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28 липня 2025, 13:08

Російська атака на Кропивницький: пошкоджено техніку та будівлю ДСНС

28 липня 2025, 13:08
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фото: ДСНС Кіровоградщини
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У ніч на 28 липня місто Кропивницький зазнало чергової російської атаки. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також пожежно-рятувальна техніка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На щастя, загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу перебував в укритті, що дозволило уникнути жертв.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликають громадян бути пильними.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія атакувала Кропивницький ударними дронами. Через ворожу атаку пошкоджене приміщення обласної філармонії.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 липня армія РФ запустила по Україні сім ракет, а також 324 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

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