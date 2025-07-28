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28 июля 2025, 11:42

Во время ночной атаки дронов на Киев пострадали 8 человек — КГВА

28 июля 2025, 11:42
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фото: Национальная полиция
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В Дарницком районе Киева ночью в результате атаки российских беспилотников пострадали восемь человек. Из них 4 —госпитализированы

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Киеве одна локация с повреждениями — это жилая 25-этажка в Дарницком районе и прилегающая к дому территория.

В результате атаки выбиты окна и повреждено остекление балконов с 3 по 11 этаж в одном из подъездов. Отдельно окна вылетели и в других частях дома.

Пострадал двор и припаркованные рядом с домом автомобили.

На месте российской атаки в течение дня будут работать соответствующие службы и специалисты Дарницкой райгосадминистрации. Непосредственно первоочередные меры помощи координирует председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов, отметил Ткаченко.

Основной штаб помощи развернут на базе Дарницкой РГА по улице Александра Кошица, 11.

Информацию о работе штаба можно узнать по телефонам: (044) 563-86-91 и (068) 147-32-06.

Кроме того, развернут дополнительный штаб помощи по улице Елизаветы Чавдар, 1, куда можно позвонить по телефонам: (044) 563-86-91 и (068) 147-32-06

Напомним, ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.

В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО. Было известно о пяти пострадавших в Дарницком районе.

Позже полиция обнародовала кадры разрушений в столичной многоэтажке.

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