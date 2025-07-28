Россияне убили жителя Донецкой области, ранены 4 гражданских

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За 27 июля в Донецкой области в результате обстрелов российских войск погиб один мирный житель

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, жертвой российских террористов стал житель Ильиновки.

"Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении главы ОВА.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 379 погибших и 7 685 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.