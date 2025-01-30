В Кировоградской области пьяная водительница предложила полицейским "решить вопрос" за взятку
Пьяная водитель, испугавшись штрафа, предложила правоохранителям деньги
Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegionNews.
29 января правоохранители в поселок Смолино остановили авто, за рулем которого находилась женщина. Полицейские выяснили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Это доказал тест с помощью Drager.
Водитель, пытаясь избежать штрафа, предложила полицейским взятку в размере 10 000 гривен.
Напомним, в Киеве 29 января пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей. Это произошло на Позняках. В сети появилось видео столкновение.
Также сообщалось, что в Хмельнитчине пьяный водитель переехал мужчину. 59-летний мужчина лежал на дороге, а после наезда авто – погиб на месте.
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