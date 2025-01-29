скриншот с видео

Сегодня, 29 января, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованные автомобили. Повреждены по меньшей мере семь транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел на улице Соломии Крушельницкой на столичных Позняках.

Также обнародовано видео момента столкновения. Видно, что автомобиль на скорости врезается в припаркованные машины.

По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", водитель 2002 года задержан. В его крови зафиксировали 1,16 промилле алкоголя. Также отмечается, что в авто было двое пассажиров 2005 года - парень и девушка. Оба с серьезными травмами госпитализированы.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева водитель устроил ДТП, в результате которого были повреждены шесть авто. Мужчина пытался скрыться, однако его остановили местные жители и передали правоохранителям.