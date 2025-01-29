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Получившее подозрение сообщено о подозрении 41-летний адвокат из Хмельнитчины за попытку подкупа прокурора

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Адвокат пытался за 5 тысяч долларов договориться с прокурором Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона о заключении соглашения о признании виновности для подозреваемого, которое предусматривало наказание без заключения. Прокурор сообщил об этом предложении руководству.

Во время передачи части суммы в 1,5 тысяч долларов адвоката задержали в служебном кабинете прокурора.

Фигуранта заключили под стражу с правом внесения залога.

Идет установление всего круга причастных лиц.

Напомним, на Волыни главу сельсовета осудили за взятку в 1,5 тысячи долларов – ее отправили за решетку на 5 лет.