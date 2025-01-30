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Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, інформує RegionNews.

29 січня правоохоронці в селище Смоліне зупинили авто, за кермом якого була жінка. Поліцейські зʼясували, що вона в стані алкогольного спʼяніння. Це довів тест за допомогою Drager.

Водійка, намагаючись уникнути штрафу, запропонувала поліцейським хабар у розмірі 10 000 гривень.

Нагадаємо, у Києві 29 січня п'яний водій протаранив сім припаркованих авто. Це сталося на Позняках. У мережі з'явилося відео зіткнення.

Також повідомлялося, що на Хмельниччині п'яний водій переїхав чоловіка. 59-річний чоловік лежав на дорозі, а після наїзду авто - загинув на місці.