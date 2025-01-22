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22 января 2025, 11:10

Смертельное ДТП на Хмельнитчине: пьяный водитель переехал мужчину и сбежал

22 января 2025, 11:10
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фото: Нацполиция
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Трагическое происшествие случилось вечером 20 января в селе Ганнополь Шепетовского района. Местный житель скончался на месте ДТП, водителя задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 18:00 на улице Корецкой автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на лежащего на дороге 59-летнего мужчину.

Водитель легковушки скрылся с места аварии. Правоохранители разыскали и задержали его после введения плана "Перехват".

"Проверка с помощью прибора "Драггер" показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в пять с половиной раз", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области водитель автомобиля Dacia сбил на переходе женщину с ребенком. Одномесячный младенец погиб.

Ранее суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК.

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