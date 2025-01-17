фото: ГПСУ

Житель приграничья вместе с четырьмя пассажирами на собственном автомобиле пытался незаконно попасть в Молдову

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время задержания пограничниками нарушители пытались скрыться, но в ходе преследования водитель не справился с управлением и автомобиль оказался в кювете.

При проверке пограничники выяснили, что жители Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областей и Киева за доставку в Молдову в обход пунктов пропуска заплатили по 8000 долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. Переправщика задержали правоохранители.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли трех "туристов", которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Мужчины 7 дней бродили по заснеженному высокогорью в поисках границы.